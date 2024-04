„Säntis“ bleibt vorerst in der Tiefe des Bodensees

1 Die „Säntis“ war im Mai 1933 nicht mehr fahrtauglich und in der Seemitte zwischen Romanshorn auf Schweizer und Langenargen auf deutscher Seite versenkt worden. Foto: dpa/Schiffsbergeverein

Das Dampfschiff „Säntis“ bleibt erst einmal da, wo es ist: In 210 Metern Tiefe im Bodensee. Der vorgesehene Termin zur Bergung ist nicht zu halten.











Wegen technischer Probleme ist der geplante Start der Bergung des historischen Dampfschiffs „Säntis“ vom Grund des Bodensees verschoben worden. Das Wrack liegt seit 91 Jahren in 210 Meter Tiefe. „Auch wenn der 17. April als Bergungstermin nicht gehalten werden kann, bleibt der Schiffsbergeverein zuversichtlich, die Bergung des 1933 versenkten Dampfschiffes in den nächsten Monaten zu schaffen“, sagte der Vereinspräsident Silvan Paganini am Samstag. Abgesagt worden seien auch die Fahrten von Zuschauerschiffen zur Besichtigung der Bergung. Sieben Schiffe mit rund 1000 Gästen waren bereits ausgebucht.