1 Hamlins Teamkollegen waren nach dem Zusammenbruch sichtlich geschockt. Foto: Getty Images via AFP/DYLAN BUELL

Footballprofi Damar Hamlin ist nach seinem Herzstillstand mit anschließender Reanimation auf dem Weg der Besserung und hat mit seinem Team gesprochen.















Link kopiert

Der nach einem Herzstillstand weiter auf der Intensivstation liegende Football-Profi Damar Hamlin kann wieder selbstständig atmen und reden. Das sagte sein Agent Ira Turner am Freitag der US-Nachrichtenagentur Associated Press, nachdem zuerst „The Athletic“ darüber berichtet hatte.

Bei dem 24 Jahre alten Verteidiger der Buffalo Bills wurde der Beatmungsschlauch entfernt, der nächste Schritt in seiner bemerkenswerten Genesung in den vier Tagen seit seinem Herzstillstand und der Wiederbelebung während des NFL-Duells gegen die Cincinnati Bengals.

Bemerkenswerte Fortschritte

Die Bills teilten auf Twitter mit, dass Hamlin sogar per FaceTime an der Mannschaftsbesprechung am Freitagmorgen teilgenommen und gesagt habe: „Ich liebe euch Jungs.“

Zudem teilte das Team mit, dass Hamlin weiter bemerkenswerte Fortschritte in seiner Genesung mache. Seine neurologischen Funktionen blieben intakt und er habe mit seiner Familie und dem Pflegeteam des Universitäts-Krankenhauses von Cincinnati gesprochen.

Auf Platz kollabiert

Hamlin war am Montag Mitte des ersten Viertels in einer für ein Football-Spiel gewöhnlichen Verteidigungsaktion zu einem Tackle gegangen, der Bills-Verteidiger riss den Bengals-Receiver Tee Higgins zu Boden. Higgins ging bei seiner Laufaktion mit der Schulter voran und traf den Verteidiger in der Brust. Hamlin stand nach seinem Tackle wieder auf, richtete sich seinen Helm - und kollabierte wenige Sekunden später.

Er musste auf dem Spielfeld und dann noch mal im Krankenwagen reanimiert werden. Sein Zustand war kritisch.