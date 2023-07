1 In einer Manufaktur werden bei Daimler in Sindelfingen Masken genäht. Foto: Daimler

Seit dieser Woche läuft die Produktion der E-Klasse und der S-Klasse im Daimler-Werk in Sindelfingen wieder. Der Autobauer unterstützt hier auch den Kampf gegen Corona mit der Herstellung von Masken.









Stuttgart - In der Designo Manufaktur im Daimler-Werk Sindelfingen werden sehr spezielle Wünsche befriedigt. Wer will, kann beispielsweise auf die Kopfstützen seines Wagens das Familienwappen oder das Firmenlogo aufbringen lassen. Auch als die Fließbänder in Sindelfingen stillstanden, herrschte hier rege Betriebsamkeit. In Handarbeit werden seit einigen Wochen Masken zum Schutz vor dem Coronavirus genäht. Auch die Auszubildenden seien mittlerweile in die Produktion von Masken eingestiegen, berichtet der Werkleiter Michael Bauer. „Die Masken nutzen wir im Konzern, stellen sie aber auch der Allgemeinheit zur Verfügung“, sagt Bauer. „Zudem stellen wir mit dem 3D-Drucker Gesichtsschilder her, die wir bisher an verschiedene Behörden gespendet haben, um sie zu unterstützen“, so der Werkleiter.