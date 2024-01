Daimler Truck: Nachfolgerin des tragisch verstorbenen Finanzchefs gefunden

1 Eva Scherer wird die neue Finanzvorständin beim Dax-Konzern Daimler Truck. Foto: Daimler Truck AG

Im Sommer des vergangenen Jahres wurde Jochen Goetz, der Finanzvorstand des Nutzfahrzeugherstellers Daimler Truck, aus dem Leben gerissen. Jetzt hat der Dax-Konzern seine Nachfolgerin bekannt gegeben.











Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck mit Sitz in Leinfelden-Echterdingen erhält von April an eine neue Finanzvorständin. Wie der Dax-Konzern am Donnerstag mitteilte, wird Eva Scherer die Nachfolge von Jochen Goetz antreten. Sie wird vom Aufsichtsrat für drei Jahre bis zum 31. März 2027 bestellt.