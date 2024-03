Daimler Truck in Stuttgart-Feuerbach: Neues Zentrum für Mobilität der Zukunft eingeweiht

1 Von links: Volker Hüntrup (Leiter Own Retail Trucks Europe), Oberbürgermeister Frank Nopper, Stina Fagerman (Leiterin Vertrieb und Services Mercedes-Benz Trucks) und Mark Pleß (Senior Manager Daimler Trucks AG) haben das neue Nutzfahrzeugzentrum eingeweiht. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Daimler Truck nimmt seinen neuen Standort in Stuttgart-Feuerbach in Betrieb. Elektro-Nutzfahrzeuge können dort erworben und repariert werden. Auch an die Wasserstoff-Technologie wurde gedacht.











Mit einem lauten Knall und einem glitzernden Konfettiregen wurde am Freitag das neue Mercedes-Benz Nutzfahrzeugzentrum an der Wernerstraße in Stuttgart-Feuerbach eröffnet. Knapp eineinhalb Jahre nach der Grundsteinlegung kann die Daimler Truck AG ihren neuen Standort in Betrieb nehmen. Rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden dort beschäftigt sein. Auf einer Fläche von 22 000 Quadratmetern werden „ab sofort Vertrieb und Service von Lkw der Marken Mercedes-Benz und Fuso sowie Service von Bussen der Marken Mercedes-Benz und Setra angeboten“, sagte Stina Fagerman, die Leiterin Marketing, Vertrieb und Services bei Mercedes-Benz Trucks.