Pakete intelligent in den Kofferraum zustellen, ist nur eine der Möglichkeiten. Foto: Chark

Die Vision des unter dem Dach von Mercedes-Benz aufgebauten Start-ups ist es, das geparkte Auto zum Schlüsselpunkt einer Vielzahl von Dienstleistungen wie der Paketlieferung zu machen.









Stuttgart - Das Start-up Chark soll dem Daimler-Konzern neue Märkte erschließen. Es ist ein Dienstleister, der den Kofferraum geparkter Autos für innovative Dienstleistungen nützt. Der Name steht für „Change the way you park“. Also: Ändere die Art und Weise, wie du parkst. 95 Prozent des Tages stehen Fahrzeuge als Immobilie herum. Das, fanden die Gründer von Chark, ist verschleudertes Kapital. Sie waren überzeugt, dass „unsere hochintelligenten Fahrzeuge“ mehr können. „Unsere Vision war von Anfang an, diesen parkenden Autos einen Sinn zu geben und den Fahrzeugbesitzern das Leben leichter zu machen“, sagt Ralf Wegener, der Kopf des 2017 lancierten, konzerninternen Start-ups. Und angesichts der Erfahrungen der Corona-Krise dürfte nicht nur der Online-Einkauf wachsen, sondern auch die Attraktivität eines verlässlichen und komfortablen Liefersystems, das ohne Kontakt von Person zu Person funktioniert.