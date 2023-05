10 Vorstandschef Ola Källenius sagt: „Mercedes-Benz ist unsere beste Visitenkarte“. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Zum Abschluss des von Vorstandschef Ola Källenius vorangetriebenen großen Umbaus hat der traditionsreiche Stuttgarter Autobauer einen neuen Firmennamen erhalten. Doch woher kommt der Name Mercedes-Benz eigentlich?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Der Geschäftsmann Emil Jellinek steigt 1898 in einen Zukunftsmarkt ein: Er verkauft Autos der Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG) an wohlhabende Bürger und Adlige. Sein wichtigstes Verkaufsargument sind Erfolge bei Rennen, bei denen er die Autos aus Stuttgart an den Start bringt. Bei diesen Rennen tritt der österreich-ungarische Lebemann unter dem Pseudonym „Mercedes“ auf – dem Vornamen seiner 1889 geborenen Tochter.