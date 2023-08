(lau/spot) 16.08.2023 - 21:19 Uhr , aktualisiert am 16.08.2023 - 21:19 Uhr

1 Cathy Hummels ist zur Zeit Single und wünscht sich einen neuen Partner. Foto: imago images/Eventpress

Cathy Hummels ist zurück im Dating-Leben: Nach ihrer vollzogenen Scheidung sucht die Ex-Frau von Fußball-Star Mats Hummels nun per Promi-Dating-App nach ihrem neuen Mr. Right.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Im Leben von Cathy Hummels (35) hat sich in den vergangenen Monaten vieles verändert. So war die Ex-Ehefrau von Fußball-Star Mats Hummels (34) nicht nur Anfang Juni gemeinsam mit ihrer Schwester Vanessa nackt im "Playboy" zu sehen. Auch bezog die 35-Jährige nach ihrer vollzogenen Scheidung mit Sohn Ludwig (5) ein neues Zuhause in München. Und nun scheint sie sich voller Energie auch wieder ins Dating-Leben zu stürzen.