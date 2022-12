8 Cro in der ausverkauften Porsche-Arena. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Beim Hauptkonzert seiner Coming Home Tour euphorisierte Cro die ausverkaufte Porsche Arena.















Die Porsche-Arena ist ausverkauft, und die Menge jubelt, als der Mann, der einmal mit Panda-Maske ging, auf die Bühne läuft, am Samstagabend, pünktlich um 20.30 Uhr.

Cro hat das Tiergesicht längst eingetauscht gegen einen weißen Science-Fiction-Helm mit Spitzen metallischen Ohren. Seine Musik allerdings bleibt ganz beim sonnigen, bewährten Flow. Nebenan in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle gehen härtere Deutsche Rapper ihrem Geschäft nach; bei Cro jedoch sind die Beats auf Wolken lässigen Wohlgefühls gebettet, und obendrauf schweben Melodien, die alle Fans mitsingen können. „Genau diese Energie brauchen wir heute!“, sagt Cro, und bald hockt er schon mit angewinkelten Beinen auf seiner Bühne, winkt mit dem Zeigefinger und schaut hinaus aufs Lichtermeer, das für ihn angegangen ist: „Wunderschön!“

„Coming Home“, so heißt Cros Tour, und in Stuttgart gibt er ihr Hauptkonzert, denn in Stuttgart ging er einst zur Schule. Cro ist in die Porsche-Arena gekommen mit Band, mit Schlagzeug, Keyboard, DJ, Backgroundsängerinnen, schwerem Bass und Überraschungsgästen. Er steigt über Treppen am leuchtenden Erdball vorbei in den Sternenhimmel oder liegt auf dem Rücken und blickt nachdenklich hinauf; er greift tief in seinem Katalog, rappt auch rasend schnell – und seine Fans feiern ihn, ganze 90 Minuten lang.