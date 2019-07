1 Neuzugang Cristian Gilés Sanchez (rechts) soll den Stuttgarter Kickers im Sturm aushelfen. Foto: Pressefoto Baumann

Die Stuttgarter Kickers haben mit Cristian Gilés Sanchez ihren Kader weiter vergrößert. Der gebürtige Spanier gilt als Torjäger und kommt ausgerechnet von den Rivalen aus Reutlingen.

Stuttgart - Den Stuttgarter Kickers ist noch ein Transfer-Coup geglückt: Die Blauen verpflichten Torjäger Cristian Gilés Sanchez vom Rivalen SSV Reutlingen.

Der 26-jährige ehemalige Reutlinger unterschrieb am Montag seinen Vertrag und nahm gleich am Training teil. Der gebürtige Spanier kennt die Oberliga schon ganz gut. In der Saison 2017/18 wechselte er von Peña Sport FC zum FC Villingen. Dort erzielte er in 34 Pflichtspielen 24 Tore.

In der vergangenen Saison spielte er beim SSV Reutlingen, wo dem 26-Jährigen in 25 Spielen 12 Tore gelangen. Gilés Sanchez ist damit der achte Neuzugang bei den Kickers. Sein erstes Spiel für die Kickers wird er vermutlich beim Testspiel in Gönnigheim oder gegen Normannia Gmünd absolvieren.

„Gilés ist 1,81 m groß und im Sturm variabel einsetzbar. Vor allem seine Torgefährlichkeit und seine Beständigkeit machen ihn zu unserem Wunschspieler“, sagt Lutz Siebrecht zum Neuzugang.

Der bisherige Kader 2019/20

Tor: Thomas Bromma, Pator Gashi

Abwehr: Malte Moos, David Kammerbauer, Patrick Auracher, Tobias Feisthammel, Daniel Niedermann, Marvin Jäger, Johannes Ludmann, Panagiotis Karastergios

Mittelfeld: Marvin Weiss, Leon Braun, Lukas Kling, Valentino Stepcic, Michael Klauß, Nico Blank, Florijan Ahmeti, Berkant Cetinkaya, Ermin Kilic, Lhadji Badiane, Kelecti Nkem, Tim Wöhrle

Sturm: Mijo Tunjic, Shkemb Miftari, Leander Voachatzer, Noah Lulic, Cristian Gilés Sanchez

Zugänge

Thomas Bromma (SGV Freiberg), Malte Moos (Wormatia Worms), David Kammerbauer (SSV Ulm 1846), Marvin Weiss (FV Illertissen), Leon Braun (SGV Freiberg), Plator Gashi, Kelecti Nkem, Berkant Cetinkaya, Erman Kilic (alle eigene U19), Tim Wöhrle (1899 Hoffenheim II), Noah Lulic (SKV Rutesheim), Cristian Gilés Sanchez (SSV Reutlingen)

Abgänge

Ramon Castellucci (1. FC Saarbrücken), Manuel Schneck, Robin Hermann, Sebastian Schaller, Abdenour Amachaibou, Pedro Astray, As Ibrahima Diakité, Ilias Soultani (alle Ziel unbekannt), Josip Landeka (Karriereende)

Testspiele

TG Gönningen (verstärkte Auswahlmannschaft) – Kickers (13. Juli, 16 Uhr), Sportplatz Wiesaztal in Reutlingen-Gönningen

1. FC Normannia Gmünd – Kickers (14. Juli), Anstoßzeit und Ort noch offen

VfL Sindelfingen - Kickers (27. Juli, 14 Uhr), Floschenstadion in Sindelfingen