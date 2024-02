Crazy Records in Schorndorf: Platten-Stöbern bei Kaffee und Discolicht

1 Jürgen Schocher hat sich mit dem Plattenladen einen Lebenstraum erfüllt. Foto: Gottfried Stoppel

Ein Besuch bei Jürgen Schocher im Crazy Records in Schorndorf ist wie eine Reise zurück in die magischen Jahre der Pop- und Rockmusik. Alle Altersklassen finden längst wieder Gefallen an den schwarzen Scheiben – und einige auch an Musikkassetten.











Janis Joplin hält das Mikrofon fest in der rechten Hand und gibt alles. Sie scheint sich auf dem quietschbunten Konzertposter die Seele aus dem Leib zu singen. Das in Pop-Art gestaltete Plakat von ihrem Konzert im Februar 1967 im Avalon-Ballroom-Musiktheater in San Francisco steht als Aufsteller im Plattenladen Crazy Records bei der Eingangstür an der Urbanstraße 21 in Schorndorf. Es ist ein echter Stimmungsaufheller für graue Tage.