1 51 positiv getestete Covid-Patienten werden in der Klinik am Eichert in einer isolierten Abteilung behandelt. Foto: Giacinto Carlucci

Die Alb-Fils-Kliniken im Landkreis Göppingen kämpfen mit Personalengpässen. Die Zahl der stationären Patienten stagniert auf hohem Niveau, doch im Moment reichen die Kapazitäten für Notfall-Patienten noch.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Göppingen - Die Situation in den Alb-Fils-Kliniken bleibt angespannt: 51 positiv getestete Patienten sind am Dienstag in der Klinik am Eichert in Göppingen behandelt worden, dazu kamen zehn Verdachtsfälle. In der Geislinger Helfenstein-Klinik lagen Stand Dienstag 8.35 Uhr sechs Covid-Patienten und zwei Verdachtsfälle stationär. „Die Zahlen sind aktuell nicht weiter steigend, sondern stagnieren auf einem hohen Niveau“, fasst Ulrike Fischer, Pressesprecherin der Kliniken, zusammen. In der vergangenen Woche mussten fünf Patienten in andere Krankenhäuser verlegt werden. Aktuell gebe es keine weiteren Verlegungen.