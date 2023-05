1 Die meisten Flüge sind gecancelt: Zurzeit warten weltweit 100 000 Deutsche auf einen Flug in die Heimat Foto: imago//Zou Zheng

Rund 100 000 deutsche Urlauber sitzen weltweit fest. Das Auswärtige Amt stellt 50 Millionen Euro bereit, um sie heimzuholen. In Peru und Panama patrouillieren indes Sicherheitskräfte, es herrscht Ausgangssperre.









Stuttgart - Die Beschreibung klingt verlockend: „Santa Catalina: Ein verschlafenes Paradies“, heißt es auf der Webseite Urlaubsheld über das kleine Surferdorf an der Südküste Panamas. „Deine Augen leuchten am Abend von all den Wundern, die du gesehen hast.“ Mehrere Sandstrände werden empfohlen, es gibt Tipps zum Surfbrettverleih und zu den Ananasverkäufern vor Ort. „Es lohnt sich auch, den einheimischen Kids in der Abendsonne beim Surfen zuzusehen“, heißt es.