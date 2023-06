Wer steckt sich jetzt eigentlich an?

1 Beschäftigte in bestimmten Branchen wie Kassiererinnen können aus naheliegenden Gründen nicht im Homeoffice arbeiten. Foto: imago/Christoph Hardt/Georges Schneider

Stuttgart - Bereits an diesem Dienstag treffen sich die Regierungen von Bund und Ländern wieder, um über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemiezu sprechen – wegen der potenziell gefährlichen Virusmutationen aus Großbritannien und Südafrika und wegen der nach wie vor hohen Infektionszahlen: Pro Woche stecken sich immer noch deutlich mehr als 100 000 Menschen an. Vor dem Treffen wird über mögliche Verschärfungen der Maßnahmen diskutiert – von einer FFP2-Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr bis hin zur nächtlichen Ausgangssperre.