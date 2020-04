In diesen Ländern steigen die Corona-Zahlen am stärksten

10 Indien fürchtet derzeit einen massiven Corona-Ausbruch – hier ein Bild aus Stuttgarts indischer Partnerstadt Mumbai. Weitere Eindrücke aus aller Welt zeigt die Bilderstrecke. Foto: dpa/Rafiq Maqbool

Die Coronakrise trifft Europa und Nordamerika seit Wochen besonders hart. Doch anderswo steigen die Fallzahlen mittlerweile wesentlich schneller – mit teilweise erheblichen Folgen.

Stuttgart - Das Coronavirus hält die Welt in Atem – aus europäischer Sichtweise vor allem die Länder der EU sowie Nordamerika. Zwar wird auf absehbare Zeit auch hierzulande das öffentliche Leben eingeschränkt sein. Doch während in Europa die Infiziertenzahlen aktuell eher sinken, steigen sie in anderen Teilen der Welt gerade stark an – mit teils massiven Folgen und insbesondere Protesten der Bevölkerung, wie unsere Bilderstrecke zeigt.

Gemessen an den aktuellen Fallzahlen gerät Russland besonders in den Fokus. In dem zwischen EU und China gelegenen Land kommen derzeit Tag für Tag rund 3000 Infizierte dazu. Zwar sind die Zahlen gemessen an den rund 145 Millionen Einwohnern niedrig, doch sie können schnell zunehmen, wenn örtliche Ausbrüche nicht eingedämmt werden. Das zeigt aktuell der Verlauf der Coronakrise etwa in der US-Metropole New York.

Auch in Indien sind die Zahlen zuletzt deutlich angestiegen, sind im Vergleich zu fast 1,4 Milliarden Einwohnern aber noch geringer als im Fall Russland. Zudem hat das Land eine strikte Ausgangssperre erlassen, die bis Anfang Mai gilt. Allerdings gibt es dagegen Proteste, auch in der Stuttgarter Partnerstadt Mumbai.

Das folgende Schaubild zeigt, nach der aktuellen Ausbreitungsgeschwindigkeit sortiert, die Länder, in denen aktuell die Zahl der Corona-Infizierten ansteigt. Aufgeführt sind Länder mit mindestens 500 Neuinfizierten in den letzten sieben Tagen.

Die Übersicht zeigt, dass nun auch Länder wie Ecuador, Peru, Weißrussland oder Saudi Arabien in den Blick geraten. Wenn sich das Virus dort weiterhin so schnell ausbreitet wie zuletzt, werden also andere Teile der Welt als bisher in den Fokus geraten. Allerdings haben die Maßnahmen von Ländern wie China und Südkorea sowie aktuell der europäischen und nordeuropäischen Länder gezeigt, wie man die Ausbreitung des Virus wirksam bremsen kann. Von diesen Erfahrungen können andere Länder profitieren.

Ein Kontinent ist dabei noch gar nicht betrachtet worden: Afrika. Hier wird das Virus vermutlich erst später ankommen, mit derzeit noch unbekannten Folgen.

