1 Veranstaltungen fallen aus oder die Veranstalter erhöhen die Kontrollen beim Einlass. Foto: factum/Jürgen Bach

Immer mehr Veranstaltungen fallen aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus in Stuttgart aus. Die Stadt verweist auf Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts.

Stuttgart - Nach der Absage mehrerer Messen in Stuttgart wie die Bildungsmesse didacta und die Blasorchester-Messe Brawo vermeldet die Stadt Stuttgart auch am Freitag die Verschiebung diverser Veranstaltungen wegen der Verbreitung des Coronavirus. So ist die Tagung für Freitag und Samstag dieser Woche zur Förderung von Mehrsprachigkeit, organisiert vom Forum der Kulturen, abgesagt. Auch für die erste Stuttgarter Kinderversammlung am 11. März im Rathaus wird ein neuer Termin gesucht. Ebenso für die Sportjugendehrung am 13. März sowie die Sportlerehrung in Bad Cannstatt am 30. März.

Einwohnerversammlung Obertürkheim verschoben

Und auch die Einwohnerversammlung in Obertürkheim am 23. März fällt zunächst aus. Oberbürgermeister Fritz Kuhn zur Verschiebung: „Für mich sind Einwohnerversammlungen wichtig, weil ich dort direkt von den Bürgerinnen und Bürgern erfahre, was sie bewegt. Wir holen die Versammlung nach.“

Die Stadt will, so heißt es in ihrer Mitteilungen, eigene Veranstaltungen fortlaufen prüfen und neu bewerten. Generell biete das Robert-Koch-Institut einen Überblick an Kriterien und Maßnahmen für Veranstalter. Über aktuelle Entwicklungen rund um das Coronavirus informiert die Stadt auf einer neu eingerichteten städtischen Website.