1 Der Berliner Virologe Christian Drosten ist bald wieder im Podcast „Coronavirus-Update“ zu hören. Foto: dpa/Michael Kappeler

Nach zweimonatiger Pause setzt der Norddeutsche Rundfunk nächste Woche den Podcast „Coronavirus-Update“ mit dem Berliner Virologen Christian Drosten fort. Künftig soll auch die Frankfurter Virologin Sandra Ciesek regelmäßiger Gesprächsgast sein.

Hamburg/Berlin - Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) setzt nach zweimonatiger Pause am Dienstag (1. September) den Podcast „Coronavirus-Update“ mit dem Berliner Virologen Christian Drosten fort. Neben Drosten werde künftig auch die Frankfurter Virologin Sandra Ciesek regelmäßiger Gesprächsgast von NDR-Redakteurin Korinna Hennig sein, kündigte der NDR am Donnerstag in Hamburg an. Der Podcast wird jeweils dienstags um 15 Uhr auf www.NDR.de/coronaupdate und in der ARD Audiothek veröffentlicht. Eine kürzere Fassung kommt dienstags um 12.35 Uhr im Radio auf NDRinfo. Drosten ist Leiter der Virologie der Berliner Charité.

Ciesek leitet das Institut für Medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt und ist Professorin für Medizinische Virologie der Goethe-Universität. Bereits im Februar 2020 hatte sie mit ihrem Team nachgewiesen, dass auch symptomfreie Personen Überträger des Virus sein können. Zurzeit forscht sie an wirksamen Medikamenten gegen Covid-19 und geeigneten Teststrategien. Ciesek wird erstmals am 8. September zu hören sein, hieß es weiter.

Für Drosten war es nach eigenen Worten wichtig, die Arbeitsbelastung durch den Podcast zu verringern. „Es ist aber auch gut für den Podcast, wenn ein zusätzlicher Aspekt dabei ist“, sagte er. Ciesek arbeite stärker in Richtung klinischer Beobachtung und virologischen Studien, während er selbst Grundlagenforscher sei. Der Podcast mit Drosten über neue wissenschaftliche Erkenntnisse zum Coronavirus wurde im Juni gleich zweimal mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet: in der Kategorie Information und Publikumspreis.

Coronavirus – ein Erreger fordert uns heraus Hier geht es zu unserem Themendossier >> Aktuelle Meldungen, wissenswerte Hintergründe und nützliche Tipps – in unserem Dossier bündeln wir alle Artikel zu Corona.