Sachsen-Anhalt hebt Maskenpflicht in Bus und Bahn auf

1 Weitere Bundesländer heben die Pandemiemaßnahmen auf. Zuletzt auch Sachsen-Anhalt. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Nach Bayern zieht auch Sachsen-Anhalt nach und verkündet die Aufhebung der Pflicht zum Tragen von Corona-Masken im öffentlichen Nahverkehr.















- Sachsen-Anhalt schafft die Maskenpflicht im Öffentlichen Personennahverkehr zum 8. Dezember ab. Darauf hat sich das Kabinett am Dienstag verständigt, wie aus Regierungskreisen verlautete. Sachsen-Anhalt setze damit auf mehr Eigenverantwortung beim Schutz vor Corona-Infektionen.

Zuvor hatte bereits Bayern verkündet, die Pflicht zum Tragen einer Corona-Maske im öffentlichen Personennahverkehr ab dem 10. Dezember aufzuheben.

Die Maskenpflicht im Personennahverkehr war zuvor immer wieder Streitpunkt in der öffentlichen Debatte, auch in der Landespolitik in Bayern. Zuletzt hatten sich die Freien Wähler vehement für die zügige Abschaffung eingesetzt und auf die Freiwilligkeit für die Bürger gepocht. Mediziner hatten erwidert, die Maskenpflicht sollte bleiben oder sogar ausgeweitet werden, da das Bedecken von Mund und Nase nicht nur gegen die Übertragung von Coronaviren schützt, sondern auch gegen andere Viruserkrankungen, etwa die derzeit kursierenden Influenza-Viren oder das RS-Virus bei Kindern.