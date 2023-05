1 Teils mehrere Stunden pro Tag diskutieren Mediziner mit Impfgegnern. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Sindelfingen - Als hätte sie nichts Besseres zu tun. Schon vor Beginn der Coronapandemie hat Annette Theewen viel gearbeitet. Seit knapp zwei Jahren sind nun zwölf Stunden Arbeit an sechs oder sieben Tagen pro Woche Normalität für die Sindelfinger Ärztin. Sie impft gegen Corona, macht Abstriche und kümmert sich um all die anderen Krankheiten ihrer Patienten. Und zwischendurch beantwortet sie böse Briefe und Mails, liest üble Onlinebewertungen oder diskutiert mit Menschen, die es für falsch halten, dass sie gegen Corona impft, weil diese Menschen Naturwissenschaftlern keinen Glauben schenken und auf das vertrauen, was sie in Telegramgruppen oder anderswo lesen.