Wo erhält man in Stuttgart und der Region einen Piks gegen Corona, wenn man sich für den Winter wappnen will? Und bekommen überhaupt alle, die das möchten, eine vierte oder fünfte Spritze? Bei jüngeren Menschen ist man da in einer Grauzone.









In diesem Herbst kann man verzweifeln: Krieg in Europa, Energiekrise, Inflation – und Corona wütet immer noch. Dabei neigt man dazu zu vergessen, was gerade gut läuft. So muss niemand mehr um eine Corona-Impfung kämpfen. Während vergangenes Jahr lange Schlangen vor Impfbussen zum Straßenbild gehörten und viele Menschen versuchten, über Kontakte oder nächtliches Weckerstellen an einen Piks zu kommen, sind solche Anstrengungen nicht mehr nötig. Wer derzeit gegen Corona geimpft werden will, der wird auch geimpft. Zumindest fast immer.