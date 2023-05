1 Auch jüngere Menschen haben inzwischen Möglichkeiten, eine Spritze gegen Corona zu erhalten. Foto: Simon Granville

Lange war es in der Region Stuttgart schwierig, einen Impftermin zu bekommen. Nun geht es voran. Für den Stoff von Astrazeneca gibt es zurzeit verschiedene Möglichkeiten, sofort eine Spritze zu erhalten. Und es gibt noch mehr gute Nachrichten.









Stuttgart und Region - Stundenlang auf den Impfradar starren oder sich mitten in der Nacht einen Wecker stellen, um dann vielleicht einen Termin zu ergattern: Eine Impfung gegen Corona zu bekommen kann sich als höchst herausfordernd darstellen. Das war zumindest bis zuletzt so. Nun ist in der Region Stuttgart Besserung in Sicht: Zum einen kündigen die Landkreise rund um Stuttgart an, von kommender Woche an mehr Ersttermine anbieten zu können. Und zum anderen gibt es für Impfwillige schon jetzt mehrere Möglichkeiten, relativ schnell und unkompliziert eine Spritze mit dem Stoff von Astrazeneca zu erhalten. Antworten auf die wichtigsten Fragen.