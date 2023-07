1 Den Mutanten auf der Spur: Im Labor werden Virusvarianten analysiert. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

San Francisco - Die ständige genetische Veränderung liegt in der Natur von Viren. So tauchen auch immer wieder neue Varianten des Coronavirus auf. Nachdem in Deutschland und Europa vor allem die zuerst in Großbritannien entdeckte Variante B.1.1.7 auf dem Vormarsch ist, haben US-Forscher in Kalifornien nun eine weitere Variante identifiziert, die ebenfalls leichter übertragbar und zudem aggressiver sein soll. Dabei handelt es sich um zwei leicht verschiedene Untertypen namens B.1.427 und B.1.429.