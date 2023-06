1 Planänderung: Kitas bleiben auch am Montag weiter geschlossen. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Von Montag an sollten die Kitas und Grundschulen wieder öffnen – eigentlich. Doch nun macht die Entdeckung einer Coronavirus-Mutation in einer Freiburger Kita den Regierenden einen Strich durch die Rechnung. Das wirft neue Fragen auf, kommentiert unsere Autorin Lisa Welzhofer.









Stuttgart - Die Entscheidung schien im Grunde seit einer Pressekonferenz am Dienstag festzustehen: Das Land wollte Kitas und Grundschulen – sinkenden Infektionszahlen sei dank – ab Februar wieder öffnen und zunächst Kitakinder, Erst- und Zweitklässler in die Einrichtungen zurück holen. Dafür schlug der Regierung die ganze Woche über heftige Kritik entgegen. Noch am Dienstagabend verteidigte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) vehement in der ZDF-Talk-Show „Markus Lanz“ das Vorhaben. Gegen einen auf Kontroverse gebürsteten Moderator, der dem Land – wenn auch mithilfe von Zitaten anderer – eine gewisse Verantwortungslosigkeit unterstellte.