1 Die Sterbefälle haben auch in Stuttgart weiter zugenommen. Foto: dpa/Peter Steffen

In Stuttgart sind in den vergangenen Tagen die Neuinfektionen mit dem Coronavirus weiter gestiegen. Das gilt auch für die Sterbefälle in den Alten- und Pflegeheimen, die ebenfalls einen neuen Höchstwert erreicht haben.

Stuttgart - Auch am Dienstag haben die Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Stuttgart weiter zugenommen, das Plus lag bei 214 Fällen. Die Sieben-Tage-Inzidenz hat mit 171 Fällen pro 100 000 Einwohner einen neuen Höchstwert erreicht. Und in den Alten- und Pflegeheimen in Stuttgart ist die Lage weiter angespannt.

So ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle in den Einrichtungen um 22 auf 211 Fälle gestiegen. Davon betroffen sind laut Stadt in 21 Heimen insgesamt 192 Bewohner und 19 Mitarbeiter. Das sind 16 Prozent aller aktiven Infektionsfälle in der Stadt, ein Prozentpunkt mehr als an den Vortagen.

Besonders drei Heime sind von Ausbrüchen betroffen, die zusammen auf 114 Fälle kommen. Entsprechend ist die Zahl der Sterbefälle gestiegen. Schon am Wochenende wurden zehn weitere Sterbefälle gemeldet. Zu den derzeit 141 Todesfällen in der Stadt kommen weitere 24, die noch nicht registriert sind. Damit steigen die Corona-Sterbefälle auf 165.

