Urlaubsidyll in Oberstdorf – ein Stuttgarter musste darauf aber verzichten.

Das Beherbergungsverbot hat ein erstes Stuttgarter Opfer – ein Ehepaar wurde in Oberstdorf kalt erwischt. Doch wie ist das jetzt mit dem Test-Nachweis?









Stuttgart - Stuttgarter müssen draußen bleiben. Andere mögen über die Folgen des Beherbergungsverbots debattieren, Michael Schlegel gehört schon zu den ersten Opfern. Erst am Samstagabend war Stuttgart zum Risikogebiet erklärt worden, und am Sonntag um 11.45 Uhr bekommen er und seine Frau an der Rezeption eines Hotels in Oberstdorf zu hören: Wir können Sie nicht aufnehmen, Sie müssen wieder abreisen.