Coronavirus in Stuttgart

In Bussen und Bahnen gilt die Maskenpflicht – doch nicht alle sehen das so konsequent wie Verkehrsminister Hermann.

Für das Einhalten der Corona-Schutzmaßnahmen in Bus und Bahn werden mehr Kontrollen gefordert – doch was passiert, wenn ein mutiger Busfahrer es mit Konsequenz probiert?









Stuttgart - Da sitzt er nun in den hinteren Sitzreihen. Etwa 25 Jahre alt, kurze Haare, schlank, T-Shirt, Jeans. Und keine Maske. Der Fahrgast sitzt in einem Bus der Linie 70, Haltestelle Ruhbank/Fernsehturm, und wartet während der kurzen Betriebspause darauf, dass es losgeht in Richtung Plieningen. Dass die anderen Fahrgäste ihm kritische Blicke zuwerfen, stört ihn nicht.