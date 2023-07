1 So könnte das Impfzentrum in der Liederhalle aussehen wie bei einer Simulation einer Aktion in Ulm Foto: dpa/Stefan Puchner

Im Klinikum der Stadt und im Robert-Bosch-Krankenhaus laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Bis Mitte Dezember sollen sie zentrale Impfzentren in Stuttgart aufbauen. Das ist anspruchsvoll. Und die Frage ist, ob ein Impfstoff bis dann überhaupt verfügbar ist.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Die Planungen für die beiden zentralen Impfzentren, die in Stuttgart vom Robert-Bosch-Krankenhaus (RBK) und vom Klinikum der Stadt aufgebaut werden, nehmen konkretere Formen an. Während am RBK das Gebäude bereits gefunden ist, prüft das Klinikum zwei Optionen, das Katharinenhospital am Standort Mitte selbst sowie das neuere Gebäude des Kultur- und Kongresszentrums (KKL) Liederhalle mit dem Hegelsaal.