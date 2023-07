1 Die Zahl älterer Covid-Patienten auf den Intensivstationen in Stuttgarter Krankenhäusern wächst. Foto: dpa/Marijan Murat

Bis jetzt hat sich der Teil-Lockdown nicht positiv auf die Lage in den Stuttgarter Altenpflegeheimen und Krankenhäusern ausgewirkt. Die Infektionszahlen sind weiter hoch, die Zahl der Covid-19-Patienten in Kliniken stagniert bestenfalls.









Stuttgart - Trotz des Teil-Lockdowns zur Verminderung der Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat sich die Situation in den Stuttgarter Krankenhäusern und in den Altenpflegeheimen nicht verbessert. In den Kliniken stagnieren die Fallzahlen der Covid-19-Patienten allenfalls. Die Infektionsfälle in den Pflegeheimen sind unvermindert hoch.