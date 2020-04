1 Die Polizei achtet nicht nur vom Boden aus auf die Einhaltung der Regeln zur Eindämmung der Pandemie. Foto: dpa/Franziska Kraufmann

Das schöne Osterwetter lockt nach draußen. Damit es nicht zu Ansammlungen kommt, bei denen die Gefahr der Ausbreitung des Coronavirus besteht, ist die Polizei im Einsatz – auch mit dem Hubschrauber.

Stuttgart - Bislang hat es gut geklappt mit der Einhaltung der Abstandsregeln und des Kontaktverbots. Die Stuttgarter geben sich Mühe, die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Das haben der Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) und der Polizeipräsident Franz Lutz den Bürgerinnen und Bürgern schon vor den Feiertagen attestiert. Zum Osterfest mit dem prächtigem Frühjahrswetter rücken die Ausflugsziele in der Stadt und rundherum in den Fokus. Die Polizei und der Vollzugsdienst der Stadt sind im Einsatz, damit es weiterhin klappt mit der Distanzierung und so die Pandemie weiter ausgebremst werden kann. Unterstützung kommt dabei auch von der Hubschrauberstaffel.

„Wir haben den normalen Streifendienst im Einsatz und sind da gut aufgestellt“, sagt Stefan Keilbach, der Sprecher der Stuttgarter Polizei. Denn es seien einige Kolleginnen und Kollegen im Dienst geblieben, die ursprünglich erwogen hatten, rund um Ostern vielleicht ein paar Tage spontan freizunehmen. Der städtische Vollzugsdienst und die Landespolizei teilen sich die Ziele auf, an denen es zu voll werden könnte.

Aus der Luft machen sich die Beamtinnen und Beamten der Hubschrauberstaffel ein Bild von der Lage, sagt der Polizeisprecher Jens Czechtizky vom Polizeipräsidium Einsatz in Göppingen. Bei Überfliegen der Landeshauptstadt schaue die Besatzung, ob es irgendwo zu Gruppenbildungen kommt. Die Reiterstaffel sei hingegen mit ihren Pferden am Osterwochenende nicht in Stuttgart im Einsatz. Sie sei in Karlsruhe, Reutlingen, Konstanz, Ulm und Ludwigsburg unterwegs.

Auch an Ostern gilt: Draußen darf man nur zu zweit oder mit der im gleichen Haus wohnenden Familie unterwegs sein. Zu anderen Menschen soll ein Mindestabstand von 1,5 bis zwei Meter gewahrt werden. Jogger und Radfahrer sollen auch einen großen Bogen um ihre Mitmenschen machen.

