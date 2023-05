1 Viele Deutsche verbringen ihren Urlaub gerne in Italien, hier Touristen vor dem Kolosseum in Rom. Foto: Imago/Dani Salv

Schulen und Universitäten in ganz Italien sind geschlossen. Jetzt wurde auch noch Südtirol zum Risikogebiet erklärt. Kann man überhaupt noch Urlaub in Italien buchen? Die wichtigsten Fragen und Antworten.









Stuttgart - Italien ist nach Spanien das zweitbeliebteste Urlaubsziel der Deutschen im Ausland. Doch die Ausbreitung des Coronavirus durchkreuzt so manchen Reiseplan. In keinem Land Europas gibt es so viele Infizierte und Todesfälle wie in Italien. Jetzt hat das Robert-Koch-Institut auch noch Südtirol zum Risikogebiet für Deutsche erklärt. Das alles bleibt nicht ohne Folgen für den Tourismus.