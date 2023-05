Coronavirus in Italien

1 In Italien, hier ein Bild aus der Lombardei, kann man nicht mehr frei reisen Foto: dpa/Claudio Furlan

17 Schülerinnen des Freihof-Gymnasiums dürfen wegen des Erregers nicht zum Schüleraustausch in Göppingens Partnerstadt Foggia fahren.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Göppingen - Im Kreis Göppingen ist das Coronavirus zwar noch nicht nachgewiesen worden, dennoch sind Auswirkungen der neuartigen Lungenkrankheit in verschiedenen Lebensbereichen spürbar. Jetzt hat es eine Schulklasse des Freihof-Gymnasiums getroffen: Auf Anweisung italienischer Behörden wurde ein Besuch in einer Schule in der Göppinger Partnerstadt Foggia kurzfristig abgesagt. „Abgeblasen wurde auch der Rückbesuch der Italiener, der für Mai geplant war“, bedauert Lehrer Lorenz Manthey, der die Reise nach Apulien organisiert hat.