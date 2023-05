1 In Prato in der Toskana gibt es die größte chinesische Gemeinde in China. Hier wird Billigmode „Made in Italy“ produziert. Foto: imago/Pacific Press Agency

Prato in der Toskana ist das italienische Zentrum chinesischer Billigmode. Die „Pronto Moda“ wird daher immer wieder in Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus gebracht. Doch was ist dran an der These, dass die illegalen Arbeiter in Hinterhoffabriken die Krankheit nach Europa gebracht haben sollen?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Prato - Die Angst vor dem Coronavirus treibt auch in Italien merkwürdige Blüten. Vor allem die Suche nach einem Sündenbock ist in vollem Gange, seit Ende Februar das Virus im Norden des Landes in der Provinz Lodi ausgebrochen ist – nur wenige Kilometer von der Modemetropole Mailand entfernt. Seitdem steigt die Zahl der Ansteckungen Tag für Tag. Mehr als 2500 sind es nun schon. Viele stellen sich da die Frage: Warum ausgerechnet Norditalien? Für manch einen liegt die Antwort in der Modebranche. Doch nicht etwa die bekannten Luxushäuser aus Mailand, wie Prada oder Armani, stehen am Pranger. Es ist das ungewollte Stiefkind des „Made in Italy“, das für den Ausbruch der Krankheit verantwortlich gemacht wird.