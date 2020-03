Was sagen Franzosen in Stuttgart zur Ausgangssperre?

Frankreich hat eine Ausgangssperre für das gesamte Land verhängt. Was bedeutet das für die Franzosen und wie gehen Menschen in Stuttgart mit der Lage um, die französische Wurzeln haben? Wir haben Johanna aus dem Elsass gefragt.

Stuttgart - Frankreich hat seit Dienstagmittag die Bewegungsfreiheit seiner Bürger weitgehend eingeschränkt. Durch die verhängte Ausgangssperre sollen sich Personen nur noch draußen bewegen, um wichtige Dinge einzukaufen. Verstöße sollen bestraft werden.

Auch die Grenzen werden momentan von Deutschland und Frankreich stark kontrolliert. In seiner TV-Ansprache sagte der französische Präsident Emmanuel Macron: „Wir sind im Krieg. Wir kämpfen weder gegen Armeen noch gegen eine andere Nation. Aber der Feind ist da, unsichtbar - und er rückt vor.“

Was bedeutet das für die Gesellschaft und wie gehen Menschen in Stuttgart mit der Lage um, die französische Wurzeln haben? Johanna ist 24 Jahre alt und kommt aus dem Elsass, einer der derzeit am stärksten betroffenen Regionen in Frankreich. Wir haben sie mit der Kamera interviewt. Ihre Antworten gibt es im Video.