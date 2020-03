1 Am Dienstag wurden zwei weitere Corona-Todesfall bekannt gegeben. Foto: APA/dpa/Hans Punz

Nachdem erst am Dienstagmittag der vierte Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Baden-Württemberg bekannt wurde, folgte am Nachmittag die Meldung eines fünften tödlichen Falles.

Stuttgart - In Baden-Württemberg ist ein weiterer mit dem Coronavirus infizierter Mensch gestorben. Es handele sich um einen über 80-jährigen Mann aus dem Landkreis Rottweil, der zuvor an einer chronischen Erkrankung litt und bereits am Montag starb, wie das Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte.

Zuvor hatte das Ministerium am Dienstag auch den vierten Todesfall verkündet - die Bewohnerin eines Pflegeheimes im Landkreis Heilbronn. Die Frau sei älter als 80 Jahre gewesen und habe an schweren Grunderkrankungen gelitten.