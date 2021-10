Überfall auf Tankstelle in Stuttgart-Wangen Polizei sucht mit Fotos nach Tätern

Zwei Bewaffnete überfallen in der Nacht zum Sonntag eine Tankstelle in Stuttgart-Wangen. Eine Fahndung blieb bislang erfolglos. Nun veröffentlicht die Polizei Fotos der mutmaßlichen Täter. Die Bilder befinden sich in unserer Fotostrecke.