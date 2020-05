Eurojackpot 25-jähriger Oberfranke holt 90 Millionen Euro Lottogewinn

Manche glauben, dass die Franken in Bayern immer benachteiligt werden. Im Lotto ist es umgekehrt, zumindest in zuletzt spektakulären Fällen. Nun hat wieder mal ein Oberfranke abgeräumt - und alle in den Schatten gestellt.