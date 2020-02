1 Der erste Coronavirus-Patient kam aus dem Landkreis Göppingen, zuletzt wurde auch im Landkreis Ludwigsburg ein Fall bestätigt. (Symbolbild) Foto: AFP/HANDOUT

Mit vier weiteren Fällen, die am Freitag bestätigt wurden, wächst die Zahl der Coronainfizierten in Baden-Württemberg auf zwölf Personen. Ein Überblick.

Stuttgart - Bei zehn Menschen in Baden-Württemberg ist eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus festgestellt worden. Wie sie sich angesteckt haben, ist noch nicht bei allen genau geklärt.

Zuerst wurde am Dienstag der Fall eines 25-Jährigen aus dem Landkreis Göppingen bekannt, der sich wohl im italienischen Mailand infizierte. Am Mittwoch wurde klar, dass auch die 24 Jahre alte Reisebegleiterin des 25-Jährigen und deren 60 Jahre alter Vater infiziert sind. Am Donnerstag erklärten die Behörden, dass auch ein Mann im Landkreis Böblingen erkrankt ist. Er hatte Kontakt zu der 24-Jährigen.

Erster Fall im Landkreis Ludwigsburg

Ebenfalls am Mittwoch wurde die Infektion eines 32-Jährigen aus dem Landkreis Rottweil bekannt. Er hatte sich nach seiner Rückkehr aus dem italienischen Codogno wegen der typischen grippeähnlichen Symptome beim örtlichen Gesundheitsamt gemeldet.

Am Donnerstag wurde die Infektion zweier Frauen und eines Mannes aus dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald beziehungsweise der Stadt Freiburg öffentlich gemacht. Sie gehörten zu Geschäftsreisenden, die zwischen dem 19. und 21. Februar an einem Business-Meeting in München teilgenommen hatten. Dort war auch ein Italiener, der nach seiner Rückkehr in Italien positiv auf das Coronavirus getestet worden war.

Am Freitag teilten die Behörden mit, dass die Probe eines Mannes aus dem Kreis Ludwigsburg positiv war. Wo sich der Mann ansteckte, ist zunächst unklar. Zudem wurde das Virus bei einem Mann aus dem Rhein-Neckar-Kreis nachgewiesen, der zuvor in Südtirol war.

Ein Mann aus Nürnberg hat sich demnach während einer Geschäftsreise in Karlsruhe krank gemeldet und wird in der Fächerstadt isoliert betreut. Auch seine Familie in Nürnberg habe Symptome gezeigt, hieß es. Einen weiteren Fall meldeten die Behörden aus Freiburg. Dort sei ein Mann aus dem Kreis Breisgau-Hochschwarzwald nach einer Italien-Reise positiv getestet worden.