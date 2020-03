Corona-Infektionen in Baden-Württemberg – der aktuelle Stand

Coronavirus in Baden-Württemberg

1 In diesem Beitrag veröffentlichen wir die Zahl der Corona-Fälle in Baden-Württemberg. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Das Corona-Virus verbreitet sich auch in Baden-Württemberg. Wir zeigen, wo die meisten Fälle auftreten – sowohl absolut als auch im Verhältnis zur Einwohnerzahl.

Stuttgart - Das Coronavirus verbreitet sich rasch – nicht nur, aber eben auch in Baden-Württemberg. Die aktuellsten Zahlen des Sozialministeriums Baden-Württemberg zeigen, dass mittlerweile alle Stadt- und Landkreis bestätigte Corona-Fälle haben.

In diesem täglich aktualisierten Beitrag berichten wir den aktuellen Stand zur Ausbreitung des Coronavirus in Baden-Württemberg. Bis Sonntag waren im Sozialministerium Baden-Württemberg insgesamt 977 bestätigte Corona-Fälle im Land bekannt geworden. Drei Infektionen führten demnach bislang zum Tod der Erkrankten.

Das Sozialministerium trägt die Zahlen der bestätigten Corona-Fälle von den örtlichen Gesundheitsämtern zusammen. Daher kann es kurzzeitig zu einer auch deutlichen Abweichung kommen, wie das Ministerium betont. Die Daten des Ministeriums sind zuletzt am Sonntag, 15. März, 15 Uhr aktualisiert worden und weisen beispielsweise für Stuttgart 60 Infizierte aus. Das Stuttgarter Gesundheitsamt sprach am Sonntagabend aber bereits von 150 Infizierten in der Landeshauptstadt. Wir verarbeiten dennoch die Daten des Ministeriums, weil die Zahlen dadurch besser vergleichbar sind.

Das folgende Diagramm zeigt die gleichen Daten, sortiert nach der Anzahl der absoluten Corona-Fälle in den Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg:

Wir aktualisieren diesen Beitrag fortlaufend um die neuesten Zahlen. Aktueller Stand: Montag, 16. März.