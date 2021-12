Mit Badehose am Neckar in Stuttgart Halbnackter 22-Jähriger will auf Floß ein Youtube-Video drehen

Am Donnerstagabend wird der Stuttgarter Polizei ein Mann gemeldet, der nur mit Badehose bekleidet beim Mühlsteg am Neckar unterwegs ist. Die Beamten treffen ihn an – und er plaudert los.