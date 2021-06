Daimler & Co. suchen neues Personal Autobauer sucht 1000 neue Software-Spezialisten für Sindelfingen

Daimler will in Sindelfingen 1000 neue Software-Spezialisten einstellen. Doch in der Automobilindustrie tobt in der Pandemie ein harten Kampf um IT- und Daten-Fachkräfte.