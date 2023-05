1 „Bitte Ruhe, Abitur“ – das Coronavirus beschert allen Abschlussklassen einen Aufschub bis zur Prüfung. Foto: dpa/Jens Wolf

Der Corona-Virus versetzt die Schulen in den Ausnahmezustand. Kultusministerin Eisenmann verschiebt die Abschlussprüfungen von der Hauptschule bis zum Abitur. Wir haben aufgeschrieben, wer wann schwitzen soll.









Stuttgart - Notabiture hat es in Deutschland bisher nur im Ersten und im Zweiten Weltkrieg gegeben, und damals mussten die jungen Männer nach der abgelegten Reifeprüfung in den Krieg. Kurzschuljahre gab es in der Geschichte der Bundesrepublik auch nur zwei Mal, als die Schulpflicht in den sechziger Jahren auf neun Jahre verlängert wurde. Dennoch können die Kultusbehörden nicht mehr ausschließen, dass es wegen der virusbedingten Schulschließungen zu ähnlichen Maßnahmen kommt.