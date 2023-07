1 Auch an der Hochschule für Verwaltung sollen sich die Lehrräume sobald als möglich wieder mit Studierenden füllen, betont Pressesprecher Andreas Ziegele. Foto: dpa/Waltraud Grubitzsch

An der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg finden auch in der Alarmstufe Vorlesungen in Präsenz statt. An der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen neben auf dem Campus hat man in den Onlinemodus umgestellt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ludwigsburg - Die Coronaverordnung Studienbetrieb sieht die Möglichkeit zur Präsenzlehre ausdrücklich vor. In Ludwigsburg haben die beiden Hochschulen unterschiedliche Entscheidungen getroffen. An der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen (HVF) ist man wieder in den Onlinemodus umgestiegen. Man habe von der Ministerin den Auftrag erhalten, über die Form der Lehre – also ob Präsenz oder nicht – unter anderem in einer verantwortungsvollen Gefährdungsbeurteilung und Güterabwägung zu entscheiden, erklärt Pressesprecher Andreas Ziegele.