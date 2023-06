1 Auch in der Staatsgalerie wurde am Wochenende geimpft. Der Andrang hielt sich in Grenzen. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Alleine wegen Unschärfen bei der Erfassung der Zahlen dürfte die Impfquote in Stuttgart um einige Prozentpunkte höher sein als angegeben, wie andernorts auch. Hier gibt es aber noch einen besonderen Grund, warum man die Quote nach oben korrigieren muss.









Stuttgart - Die Inzidenz steigt seit Tagen in der Landeshauptstadt und stärker als in den umliegenden Landkreisen. Ebendiese Entwicklung, am Montag lag der Wert bei 1405,8 Fällen (mit 1824 Neuinfektionen), kommentierte die Sozialbürgermeisterin mit der Einschätzung, man sei „auf einem guten Weg“. Damit meinte Alexandra Sußmann (Grüne) freilich nur, dass die Personalverstärkung durch andere Ämter wirkt, die Rückstände bei der Fallbearbeitung langsam aufgeholt sind und man nun auch in Stuttgart realistischere Inzidenzen hat.