Das sind die Hoffnungen der Selbstständigen in Stuttgart

6 Immer immer neue Regeln nicht nur in den Geschäften

Sie haben fast zwei Jahre Pandemie überlebt. Fünf Mittelständler – vom Apotheker bis zur Wirtin – erzählen, was Corona mit ihrem Geschäft gemacht hat.









Stuttgart - Das Wirtshaus zum Heurigen beendet am dritten Januarwochenende seine Winterpause. Das im Feuerbacher Tal gelegene Lokal wird aber nur Freitag, Samstag und Sonntag geöffnet sein – eine Konsequenz der Pandemie. Unter der Woche finden zu wenige der ohnehin zögerlichen Gäste den Weg hierher. „Wir sind viel zu weit weg vom Schuss“, sagt die Wirtin Anne Hannich. Für sie fängt 2022 nicht allzu rosig an: Im Januar findet keiner der geplanten Neujahrsempfänge statt und auch die nächste Hochzeit fällt in Wasser. Das drückt aufs Gemüt. „Ich möchte morgens nicht mehr den Laptop aufklappen und die Absagen lesen“, meint die 52-Jährige.