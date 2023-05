Coronamutation in Großbritannien

1 Ein verbot von Flügen aus Großbritannien steht zur Debatte. Foto: AFP/Justin Tallis

Grenzen zu schließen hat viele Nachteile. Trotzdem kann es notwendig und richtig sein. Wichtig ist die Frage, wo und wie Grenzen gezogen werden, kommentiert Christian Gottschalk.









Stuttgart - Zugegeben, es ist nicht gerade der Weisheit letzter Schluss, Flüge aus Großbritannien zu verbieten, um die Verbreitung einer Corona-Mutation zu verhindern. So lange die Fähren fahren, so lange die Züge noch durch den Tunnel rollen, so lange wirkt die Maßnahme wie Aktionismus. Zumal es nicht einmal klar ist, wie gefährlich das mutierte Virus ist, und wo es bereits sein Unwesen treibt. Vielleicht waren britische Wissenschaftler nur schneller, vielleicht hat die Mutation ihren Weg um die Welt schon begonnen. Trotzdem ist die Abschottung kurzfristig der richtige Weg.