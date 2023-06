1 In der Notbetreuung muss besonders gut auf den Infektionsschutz geachtet werden. Foto: picture alliance/dpa/Sebastian Kahnert

Der Großteil der infizierten Kinder und Jugendlichen war zehn bis unter 20 Jahre alt. Virusmutanten sind in Stuttgarter Kitas und Schulen bisher nicht aufgetreten. An der Notbetreuung ändert die Stadt vorerst nichts.









Stuttgart - Die Hoffnung vieler Eltern, dass in Kitas und Schulen zumindest in kleinen Schritten wieder Normalität einkehren möge, ist am Mittwoch auch in Stuttgart zerstoben wie Schnee: Die Landesregierung verzichtet auf eine frühere Öffnung von Kitas und Grundschulen angesichts einer Virusmutation, die in einer Freiburger Kindertagesstätte aufgetreten ist. Der Corona-Lockdown soll bis zum 21. Februar fortgesetzt werden.