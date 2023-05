1 Theoretisch ist es ganz leicht: Ist Corona im Griff, kehren die Sportler zurück auf ihre Plätze. Praktisch allerdings wird das nicht so einfach sein. Foto: /factum /Andreas Weise

Für kurze Zeit war Sport im Freien auch in Gruppen möglich. Mit der Herrlichkeit ist es aber längst wieder vorbei. Wie geht es den Sportvereinen nach so langer Zeit und ohne die Möglichkeit richtig zu trainieren und Kontakte zu pflegen?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ludwigsburg - Der ein oder andere Hobbysportler, der sich nach Wochen des Nichtstuns mal wieder in Bewegung setzt, dürfte merken, wie schnell es dahin geht mit der Kondition. Und auch einigen Vereinen scheint in der Corona-Pandemie so langsam die Puste auszugehen. Ihnen laufen die Mitglieder davon. „Die Bandbreite ist dabei so groß, wie die der Sportvereine selbst“, sagt Petra Kutzschmar, Vorsitzende des Stadtverbands für Sport in Ludwigsburg. Einige Klubs hätten überhaupt keine Mitglieder verloren, andere wiederum stünden mit rund zwei Drittel weniger da. „Die meisten unterstützen ihren Verein weiter, aber das ist natürlich endlich“, beschreibt Kutzschmar die Situation.