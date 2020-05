1 Beim VfB hat einer der am Donnerstag vorgenommenen Corona-Tests einen unklaren Befund ergeben. Foto: Baumann

Nachdem die gesamte Mannschaft des VfB sowie der Trainer- und Betreuerstab am Donnerstag vorsorglich auf Corona getestet worden sind, liegen nun die Ergebnisse vor. Dabei gibt es in einem Fall einen unklaren Befund.

Stuttgart - Am vergangenen Donnerstag sind die Corona-Tester bei den 36 Vereinen der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga vor Ort auf dem Trainingsgelände gewesen. Mit diesem Schritt rüstet sich die Branche für einen möglichen Neustart, der nach dem Wunsch der Fußballer Mitte Mai vonstatten gehen soll. Doch auf diesem Weg tun sich nun weitere Hürden auf.

Zunächst wurde bekannt, dass beim Erstligisten 1. FC Köln zwei Spieler sowie ein Betreuer positiv auf das Corona-Virus getestet wurden. Nun hat sich auch der VfB Stuttgart mit einem Fall zu beschäftigen. Denn als Ergebnis der Abstriche aus Rachen- und Nasenraum am Donnerstag innerhalb des Kaders der Stuttgarter – neben den Spielern wurde auch das Trainerteam, die Betreuer sowie einige Funktionäre getestet – gibt es beim VfB jetzt eine Probe mit einem unklaren Befund.

Ob es ein VfB-Spieler ist, bleibt unklar

„Bei einer getesteten Person liegt ein unklarer Befund vor. Es gibt aber keinen spezifischen COV-2-Virus Nachweis. Wir haben in enger Abstimmung mit dem medizinischen Personal trotzdem alle notwendigen Vorkehrungen getroffen. Der Betroffene, der keine Symptome aufweist, ist prophylaktisch in häuslicher Quarantäne und weitere Tests werden folgen“, erklärte der VfB in einer Stellungnahme. Ob es sich bei dem Betroffenen um einen Spieler handelt, dies wollte der Verein mit Verweis auf die Persönlichkeitsrechte nicht mitteilen.

Klar ist allerdings, dass die Person an diesem Montag noch einmal getestet wird, um Klarheit zu erlangen. Solange wird sie zur Sicherheit präventiv so behandelt, als wäre sie positiv auf Corona getestet. Es gibt also für sie bis zum zweiten Ergebnis keinen Kontakt zur Außenwelt.

Am Sonntag fand beim VfB unterdessen kein Teamtraining statt. Dies war bereits seit Längerem so geplant – und ist keine Folge des unklaren Befundes, wie der Club am Sonntag mitteilte. An diesem Montag werden auch die anderen Spieler sowie der Stab des VfB noch ein zweites Mal getestet. Dieses Tests finden im Rahmen der von der Deutschen Fußball-Liga (DFL) zur Vorbereitung eines möglichen Bundesliga-Neustarts geforderten beiden Testreihen bei sämtlichen 36 Vereinen der ersten und zweiten Liga statt.