Das Vertrauen in den Staat ist erst einmal dahin. „Ich bezahle pünktlich meine Steuern – dann erwarte ich auch, dass der Staat fair mit mir umgeht und mir nicht so ein Ding hinknallt“, grollt Mario Mall. Der Fellbacher betreibt einen Friseursalon und hat für die Schließung während des Lockdowns von Ende März bis Anfang Mai 2020 genau 9000 Euro als Corona-Soforthilfe erhalten. Doch soll er das Geld zurückgeben, wie ihm die L-Bank in einem Rückzahlungsbescheid mitgeteilt hat.