2 Maskenpflicht gilt in der City künftig auch im öffentlichen Raum. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Der Sieben-Tage-Wert liegt in Stuttgart am Sonntag bei 55,8 pro 100 000 Einwohner. Die Stadt plant nun eine Reihe an Restriktionen gegen die Ausweitung des Virus. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.









Stuttgart - Nach der schon am Samstag stark gestiegenen Zahl von Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat sich die Lage in Stuttgart am Sonntag weiter verschärft. Die Entwicklung sei „dramatisch“, sagte Stadtsprecher Sven Matis. Schon am Samstag verzeichnete man 82 neue Infektionen mit dem Coronavirus, der Sieben-Tage-Wert übersprang mit 50,5 Fällen die kritische Marke. Am Sonntagabend meldete das Landesgesundheitsamt dann 42 Neuinfektionen, der Sieben-Tage-Wert stieg aber auf 55,8 Fälle pro 100 000 Einwohner. Ein Indiz für die Entwicklung ist die Quote der positiven Ergebnisse bei Corona-Tests. Die Positivrate liege bei drei Prozent, weit mehr als im Frühjahr. Es werden etliche Maßnahmen ergriffen, um die Ausbreitung des Virus zu bremsen. Diese sollen, wenn alle Rechtsfragen, etwa die Höhe der Bußgelder, geklärt seien, „im Lauf nächster Woche“ in Kraft treten.